#!$%@? zwierzęta. Ostatnio mały korek na A2. Gość już na wstecznym przez korytarz życia do najbliższego zjazdu. Mijają 3 min i korek rusza.

Musiało być awaryjne hamowanie bo zero śladów stłuczki czy wypadku. To samo Ci #!$%@? obserwatorzy stłuczek. Na lewym będą Ci mrugać żeby później jechać 10 km na godzinę żeby zobaczyć Stłuczkę.