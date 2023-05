No i jak to wejdzie w życie i będą cię np. zmuszać do tego, by twoje dziecko uczęszczało na zajęcia z tolerancji, które prowadzi pan Mokembe albo drag queen, a ty się okażesz konserwatystą i odmówisz, to ci zablokują kartę bankową, bo będą mogli. Rząd, ten lub inny, z resztą też będzie mógł cię odłączyć za choćby i jeden nieprzychylny wpis na mikroblogu, jeśli płatności kartą będą bezalternatywne. Dodajmy może jeszcze, że Pokaż całość