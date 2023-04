11 rewelacji z dokumentów szczepionek firmy Pfizer, Szury miały rację...

"over 80 percent of them lost their babies [by] spontaneous abortion or miscarriage"

Ponad 80 procent nich straciło dzieci poprzez spontaniczną ciążę lub poronienie.

To jest dane 36 kobiet, spośród 270. W sumie poronić mogło 0 jak i 95% kobiet.

Całość na skrajnie konserwatywnej gówno stronie.

To takie samo szambo strona przeciwna a prawda pewnie jak zawsze po środku.