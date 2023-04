Czytam wypowiedzi artykuł i nie wierzę w to co widzę. Czy ludzie są tak głupi że nie dostrzegają jednej najważniejszej rzeczy. Normalna firma nie może w ramach gestu obniżać ceny produktu a nawet nie bardzo podważać od widzi misia. Jeśli teraz obniży o ileś groszy to znaczy że stale okradała obywateli bo pułap cenowy był sztucznie zawyżony w tej budżetówce. A więc moim zdaniem zarząd firmy popełnia przestępstwo okradając obywateli jakim ma Pokaż całość