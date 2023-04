Cześć, jako, że przeżywam drugą wykopową młodość dzięki tej wspaniałej aferze (ponad 13 lat here) skrócę Wam o co chodzi, bo ciągle są pytania, a w sumie temat nawet na główną nie wszedł xD.

Robert jak wiemy przeniósł się do Barcelony. Od mniej więcej mundialu widać ogromny spadek formy, jakiego legendarny piłkarz jeszcze w karierze nie zaliczył. Do tego wygląda na totalnie przybitego. Przez kogo? Dlaczego?

Ano wychodzi na to, że przez swoją ekspresyjną małżonkę - Annę, przynajmniej pośrednio.

Otóż Lewy wie, że:

1.nie będzie legendarnym piłkarzem Bayernu, odszedł w złej atmosferze

2. nie wykręci genialnych wyników, gra z jakimiś gamoniami w La Liga w upadłym klubie zamiast wpierdalać bramki manchesterowi w ćwierćfinale Ligi Mistrzow, ale przynajmniej miezkają w Hiszpanii i Ania się cieszy

3. przejebaliśmy prawdopodobnie mecz ze Słowenią 0:2, bo podczas zgrupowania napisała robertowi sms o treści: "jestem w ciąży."

Czaicie? :D Atencjuszka w chuju ma, że gość jest na reprze, nie mogła poczekać do poniedziałku, albo nie robić testu. Atencjuszka pewnie robi mu takie numery ciągle, np. teraz na tydzien zabrała Alvaro do Polski xD. Ciekawe czy spał w hotelu czy w jednej z licznych posiadłości RL9

Skąd to wiemy? Ano z tego wywiadu u wojewódzkiego, tutaj skrót (3,5 min) wybrane zagadnienia (warto):

Anna wybrała Barcelonę, zdradza w wywiadzie ze był też inny klub na tapecie ale ona chciała przy morzu. Mówi o tym, że w czasie covida i lockdownu był to najlepszy czas dla lewego bo spędzał czas z rodziną, a ona się dusiła xD. Oświadczyła mu, że kupuje dom na majorce w ktorym bedzie mieszkać w wakacje. Czy RL9 rzucił wszystko i pojechał pilnować swojej małżonki? Nie wiem, ale się domyślam i na to wygląda.

Dla zadowolenia Ani gość poszedł do klubu do którego NIE PASUJE i wszyscy to wiemy. Co robi jego małżonka? Ano tańczy :D. A co? Ano Bachate, taniec na pograniczu erotyzmu, polegający na ocieraniu się o siebie. Z kim? No nie z Robertem :D. Anna w swojej próżności wszystko dokumentuje i publikuje na swoim instagramowym koncie z ponad 5mln. obserwacjami. Co na to Robert? No nie wiemy tego, ale widzimy spadek formy na boisku dziwnym trafem odkąd pojawiła się nowa pasja Anny.

Ania, która zawsze twierdziła, że wspiera Roberta co teraz robi? No, mimo, że publikuje dziesiatki nagran/zdjec dziennie Roberta nie dało się znaleźć bez dłuższego scrollowania, za to było paru Alvaro i to przypiętych.

W jednym z nagran (live) Anna cwiczy z mocno umiesnionym kolegą bez koszulki, widzowie pytaja gdzie RL9? Na dole, pilnuje dzieci xDDDDD. Serio tak odpowiedziała xD.

To ten od ćwiczeń:

No dobra, to jest OK. Ćwiczą. Ale te tańce xDDD. Tu skrót twórczości, żebyście nie musieli się przez szambo przebijać:

Wiecie co jest w tej aferze najlepsze? Że tu nie ma żadnych domysłów, ona to wszystko sama wypeplała xD. Dodatkowo dodaje takie treści, które pokazują gdzie ma RL9. A co mi się podoba jeszcze?

To. Zawsze było my, nasz sukces itd. Kiedy na garbie męża się wylansowała co się okazuje?

Teraz ważne, żeby być NIEZALEŻNĄ XDDDD.

Na dole pare fotek dla tych co nie mogą lub nie chcą yt (ale polecam).

Robercie, jeśli to czytasz jesteśmy z Tobą, czekamy na powrót na szczyt.