Najbardziej trzęsą dupami ci, którzy biorą kasę pod stołem. Robole, majstry, mechanicy etc. Brak gotówki to brak możliwości ukrywania dochodów. #!$%@? o "niepełnosprawnych", "osobach starszych" etc. to tylko przykrywka. Taka prawda. Oczywiście sam nie jestem za eliminacją gotówki bo istnieje ryzyko, ze jak sie nie spodobasz komus to ci zamkną dostęp do kasy ALE jestem przeciwny pseudo troskom o inwalidów i emerytów.