Przecież religia chrześcijańska to jest właśnie wspólnota wiernych, najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości (do Boga i bliźniego). To jest największą siłą tej religii.

To że kościół (instytucja) i Kościół (wspolnota wiernych) jest na równi pochyłej u stacza się w dół, to właśnie brak tej wspólnotowości. Brak miłości między wiernymi. "Przekażcie sobie znak pokoju" na mszy - i to potakiwanie głowami z dziwnym wzrokiem. To jest antyprzyklad.

A ten ksiądz jeszcze wyskakuje i