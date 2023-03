70 procent programistów zauważa u siebie symptomy wypalenia zawodowego

Jestem takiej kwestii ciekaw w IT: ludzie zarabiają dobrze, szybko mają kasę na dom/mieszkanie/spłatę tego, potem poduszka finansowa i oszczędności.

Dojdą do mln zł na koncie i nie bedzie tak ze będą chcieli zrobić pauze w karierze?



W USA jest trochę "prościej" dla systemu. Koszty nieruchomości i ubezpieczenia medycznego plus spłata studiów są tak duże ze musisz byc długo na rynku aby to spłacić...



Lecz i tak sie ludziom z IT udaje