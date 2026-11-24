Jeżeli pouczenie, to w zasadzie w-----c te wszystkie zakazy tam poustawiane, niech z 5000 osób które mieszka w okolicy czy przejeżdza, tez ma chyba prawo do jazdy i ewentualnego pouczenia max?

Więc jak moze całe miasto, to po c--j te znaki, zakazy? Będzie o wiele taniej.

Niech sobie robią drogę w czasie ruchu, jakoś dopasują do aut jadących

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