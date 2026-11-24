Frajerstwo
Kierujący mercedesem wjechał na zamknięty i oznakowany z obu stron zakazem ruchu odcinek drogi. Został przyłapany na przestawianiu barier, aby wyjechać. Mimo agresywnej postawy i wulgaryzmów dostał pouczenie. Już wiecie, skąd się bierze całe to chamstwo?LudzieToDebile
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Komentarze (54)
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dw: @LudzieToDebile:
@Krzemiec: dokładnie tak. Sami tak jeżdżą i parkują
Ten to ma twardą psychikę :D
Więc jak moze całe miasto, to po c--j te znaki, zakazy? Będzie o wiele taniej.
Niech sobie robią drogę w czasie ruchu, jakoś dopasują do aut jadących
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡