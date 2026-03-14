Profesorowie Bralczyk lub Miodek, nie pamiętam już który z nich, zwracali kiedyś uwagę na to, jak bardzo głęboki wpływ ma angielski na język polski. Mamy czasowniki odmienialne przez osoby i wystarczy powiedzieć: poszedłem, zrobiłem, zobaczyłem, ale ludzie bardzo często mówią ja poszedłem, ja zrobiłem, ja zobaczyłem, typowa kalka z języka angielskiego. Niestety, degradacja postępuje w mowie, ale dużo bardziej w piśmie, ortografia i interpunkcja to dla wielu wyższa szkoła jazdy.