Palikot pomimo "bankructwa i bezdomności" nagrywa z luksusowego apartamentu
anusz Palikot mimo kolejnych zarzutów i rosnącej liczby wierzycieli, wciąż jest aktywny w mediach społecznościowych i podejmuje się różnych inicjatyw, dzięki którym mógłby coś zarobić. Ostatnio w serii filmików zaprasza swoich obserwatorów na wydawaną przez niego kolację.Tired_
Komentarze (53)
To samo robił z dostawcami chmiela, potem z tą firmą , browarem co miał alkohole produkować a teraz to
To są te różnice w mentalności
tak trzeba żyć, a nie jakieś scrumy, daily, sraily, z-------l u Janusza
2. emisje prywatne obligacji i wmawiane frajerom, że imiennych obligacji nie może być więcej niż 149 więc są bezpieczne jak lokata
3. 149 w danej serii, serii może być nieskończenie wiele ( ͡° ͜ʖ ͡°) kurtyna i oklaski
4. ups literki alfabetu się skończyły do numeracji co robimy? Może pożyczki prywatne pod zastaw beczki z wysokogatunkowym alkoholem?