Szwajcarzy wpisują gotówkę do konstytucji
W niedzielę, 8 marca o godzinie 12.00 zakończyło się w Szwajcarii referendum, w którym decydowano o przyszłości gotówki. Wyborcy poparli zmianę konstytucji, która gwarantuje dostępność gotówki.fiaslnfilrangve
Komentarze (54)
najlepsze
@Ajdi: Wolność to pieniądz kruszcowy a nie efekt pracy rządowej drukarki.
"Bilety NBP" nie różnią się wiele od zapisów cyfrowych, rząd może je tak samo nagle wyłączyć albo zmienić ich wartość w locie.
A teraz idz do salonu i spróbuj za auto zapłacić gotówką xD GL HF