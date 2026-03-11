Krok w dobrą stronę, chociaż tam zapis w konstytucji może ma jakąś wartość. U nas to niewiele znaczy. Po drugie - panstwo może w każdej chwili wparować do Ciebie, „zabezpieczając” każdą ilość gotówki i trzymać ją przez wiele miesięcy lub lat, mimo że jestes niewinny. Po trzecie, wciąż krypto > gotówka - przykładowo nie można swobodnie podróżować z dużą ilością gotówki.