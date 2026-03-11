Duże psy w kabinie samolotu? Genialny pomysł dla psiecków kosztem ludzi.
Serio ktoś uznał, że to świetny pomysł, żeby w zamkniętej kabinie samolotu sadzać duże psy obok pasażerów? Co z ludźmi po pogryzieniach, z fobią, z alergią, z astmą? Znowu komfort właścicieli psów ważniejszy niż bezpieczeństwo i spokój reszty. Hałas, sierść, stres, możliwe incydenty...Pan_od_Internetu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
@arapv: a zgadnijcie kogo najbardziej zapiekło
@jc-denton: linie lotnicze i za taki luksus chętnie przyjmą dopłatę :)
To proste rozwiązanie: nie lataj k---a z psem.