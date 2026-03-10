Kolejni masowo zwalniają. 30 tys. osób straci pracę
Sytuacja na rynku pracy nie jest łatwa. Ten problem nie dotyczy jedynie Polski. Równie niepokojące sygnały płyną zza oceanu. Amerykański koncern Oracle Corporation może zwolnić w tym roku aż 20% załogi, czyli blisko 30 tys. osób. To nie jedyna firma z branży technologicznej, która ma coraz większe pmuszynianka812
Komentarze (21)
I ile z tego będzie zastąpione przez AI - Another Indian?
Ale miło jak amerykańskie firmy sobie ryj rozwalają
A co z resztą ludzi ... cóż korpoaracje nami sie nigdy nie przejmowały taka prawda.. ¯\(ツ)/¯
Zawsze to była oligarchia i kolesistwo co gardziło wszystkim wokół siebie.
Dla nich planeta to jak gra CO-OP z paroma innymi ludźmi wpływowymi reszta spoleczeństwa to tylko zbędne npc które mija sie