Castorama wykonała 222 bud dla psów w ramach wolontariatu
Pracownicy Castoramy z całej Polski w ramach wolontariatu wybudowali 222 bud dla psów, które zostaną przekazane do schronisk. Są wyjątkowo trwałe i ocieplone.matixrr
@Neocaridina: akurat korporacje mają inicjatywy związane z wolontariatem. Organizują dzień sprzątania planety czy sadzenie kwiatków w domu starców. Pracownicy idą i porobią coś przez 3-4h i mają zapłacone jak za cały dzień. Do tego mają pule kilku dni w roku, że pracownik może pójść na wolontariat i jeżeli przedstawi zaświadczenie, to ma zapłacone jak za cały dzień w pracy.