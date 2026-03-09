Japonia buduje najszybszy pociąg na świecie
Japonia planuje budowę superszybkiego pociągu maglev, o maksymalnej szybkości 603,5 km/h.didgeridoo
- #
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Japonia planuje budowę superszybkiego pociągu maglev, o maksymalnej szybkości 603,5 km/h.didgeridoo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (66)
najlepsze
O ile i gdzie też krótszy czas dojazdu będzie? Zasadnicze pytanie jest cały czas otwarte, kogo z kim te szybkie połączenia mają łączyć? Zadałem wcześniej proste pytanie jakie miasta mają łączyć te szybkie pociągi i jaki byłby krótszy czas dojazdu?
no i samochody w Japonii to koszmar, wielkości pudełka do zapałek, bardziej jak tuk tuki w Indiach
2023 - pierwsza zmiana komunikatu (termin zmieniono na 2027 lub później)
2024 - oficjalna rezygnacja z 2027 (stwierdzono, że 2027 jest nierealne)
2024–2025 - nowy realny termin (najwcześniej 2034–2035)
2026 ?
( ͡~ ͜