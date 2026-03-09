Jak byłem w Japonii to bardzo mi zależało właśnie na tym aby przejechać się takim pociągiem. Tohoku shinkansen trasa około 600km czas 3 godziny coś tam, prędkość przelotowa ponad 300km/h to już zrobiło na mnie ogromne wrażenie a gdzie tam do 600km/h absurd :D. Z Tokio na północ wyspy do Aomoro w godzinę to byłoby coś. Cena za bilet około 350-450 zł zależy od okresu i koniecznie trzeba wcześniej rezerwować, zanim jeszcze Pokaż całość