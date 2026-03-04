Zabiorą Ci Wszystko (Po Cichu). Genialny Plan Władzy
W Polsce krok po kroku powstaje infrastruktura kontroli nad obywatelami. Zmiany w dostępie do tajemnicy bankowej, masowe zbieranie danych telekomunikacyjnych, systemy monitorowania... Oficjalny powód zawsze brzmi tak samo: Robimy to dla Waszego bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim, którzy wspierająArtyQ
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
Władza jakby chciała to by wleciała na pełnej i zabrała wszystko. Obwiniłaby o to Tuska i Niemców i powiedziała, że Trump tak chce. Prawaki same z radością by oddawały wszystko jak leci ( ͡° ͜ʖ ͡°)