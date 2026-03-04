A ja muszę przyznać, że się miło zaskoczyłem. Miałem dodatkowe ubezpieczenie na przedłużenie gwarancji na czajnik Amica, w którym doszło do zwarcia i gdyby nie to, że byłem obok to by mi się spaliło mieszkanie. Gwarancja uznana i moge wybrać sobie nowy czajnik ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ‶ ) ᕗ

Do tego chyba kupię też gaśnicę do mieszkania.