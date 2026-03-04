Media Expert 4 razy odrzucił reklamację żelazka. Czytelnik na tropie afery parow
Konsument kupił żelazko za kilkaset złotych. Producent obiecywał 60 gramów pary na minutę. Rzeczywistość? Niespełna 34 gstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Konsument kupił żelazko za kilkaset złotych. Producent obiecywał 60 gramów pary na minutę. Rzeczywistość? Niespełna 34 gstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
Tylko
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kojmia
Kupiłeś coś? Nie działa? Masz 14 dni na zwrot bez podawania przyczyny.
Do tego chyba kupię też gaśnicę do mieszkania.
Reklamację rozpatruje wyłącznie sklep.
Gwarancję - producent.
@Darth_Father: Prawa konsumenta narzucone ustawą i interwencja trzech różnych urzędów w tej sprawie to wolny rynek? Mhm.
Wolny rynek byłby, gdyby sprawę załatwili za garażami i nikt by się nie wtrącał w wynik potyczki ani nawet w sam fakt jej zorganizowania. W krajach tzw. pierwszego świata raczej nigdzie takich warunków nie spotkasz.