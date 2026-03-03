Kiedys calodobowe tesco to bylo zloto.Ale nocnych zakupow w wiekszosci dokonywali tam ci co im sie a-----l skonczyl.Za mlodego takie sytuacje sie zdarzaly a teraz to czlowiek juz tyle nie pije a jak akurat pije to ma zapas w domu.Takze mi calodobowe sklepy do niczego juz niepotrzebne.Zwlaszcza, ze w nocy to spie a nie mysle o zakupach.