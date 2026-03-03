Lidl testuje całodobowe zakupy w Polsce. Pilotażowe sklepy będą czynne całą dobę
Nowe rozwiązanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy od teraz będą mogli odwiedzać sklepy o dowolnej porze od poniedziałku do soboty. Dobry pomysł Waszym zdaniem? Więcej informacji:ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
@Maroman: A kto Ci mówi, że trzeba się przyzwyczaić? Ja nie mam zamiaru się przyzwyczajać
Niestety taki wypas rarytas to raczej w miejscach turystycznych i przy granicach.
Jako przykład
Jeszcze jak było Tesco i zrobili tramwaje to nawet były gagatki które wzięły zakupy do tramwaju, rozpakowały w akademiku, po czym wracamy się do Tesco z wózkiem xD.
Zresztą w akademiku mieliśmy stare modele wózków z Tesco których się pozbywali i używaliśmy ich do przeprowadzek na czas wakacyjny na inne piętra.