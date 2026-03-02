Mnóstwo pogryzionych przez psy saren. Las to nie wybieg!
Od początku roku do Leśnego Pogotowia w Mikołowie trafiło ponad 50 rannych saren. Najczęstsza przyczyna - to oprócz zderzeń z samochodami - wolno biegające psy. Ustawa o lasach jasno mówi o tym, że nie możemy puszczać psa luzem na spacerze w lesieWincyyyyj
Komentarze (33)
Czasami zwracałem ludziom uwagę na to, praktycznie nikt nie reaguje, a jak reagują to wyzwiskami i "przecież gdzieś się musi ich piesek wybiegać".
50 rannych w jednym sezonie, w jednym ośrodku, a gdzie reszta kraju?
Wolne żarty, w Parku Narodowym biegają wolno, a co dopiero w lesie. Przecież psiarzowi nie przetłumaczysz, a nikt tego nie egzekwuje.