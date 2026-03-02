Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3338
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
2914
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2816
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2494
Związek zawodowy policjantów twierdzi, że policjantów nie wolno badać alkomatem
2368

