Popularne wafelki "schudły" 5 gramów. Smak bez zmian, cena... też
Wafelki Prince Polo XXL zostały pomniejszone z 50 do 45 gramów. Jako producent żywności odczuwamy znacznie wyższe koszty w całym naszym łańcuchu dostaw. Dotyczy to m.in. niektórych surowców takich jak kakao, którego ceny nadal są bardzo wysokie. Dodatkowo koszty energii, opakowań, transportu i pracyThorus88
- 79
Komentarz usunięty przez autora
@Fkyt: na co się nabrał? powiesz?
Tymczasem ceny kakao...