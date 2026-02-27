Ta, która nauczyła Polskę gotować. O Lucynie Ćwierczakiewiczowej
Druga połowa XIX stulecia upłynęła na ziemiach polskich pod znakiem społeczno-demograficznej transformacji - utrata dawnych majątków ziemskich oraz masowa relokacja do rozwijających się miast skłoniły zubożałe ziemiaństwo do redefinicji codziennego funkcjonowania.lipson
@moll:
Są tam przepisy proste i ciekawe do zrealizowania i dzisiaj, ale w wielu przypadkach to obecnie nawet nie sposób dostać składniki.
I jeszcze dochodzi legendarna "precyzja" tych przepisów. Gdzie opis jak co przyrządzić, przypomina ten słynny mem
@Bijelodugme: Wpadła mi kiedyś w ręce jej książka i jeden z przepisów zaczynał się jakoś tak: ,,Każ dziewce przygotować 3 kopy jaj'' Kopa = 60 sztuk, także zdecydowanie nie dla biedoty.
@Bijelodugme: Moja ulubiona część tych przepisów "Dodać trochu", "Sypnąć odpowiednio", "Gotować właściwy czas". xD
Pan Ćwierczakiewicz
Jego żona Ćwierczakiewiczowa
Jego córka Ćwierczakiewiczóweczka chociaż ja byłabym skłonna bardziej ku formie Ćwierczakiewiczówna
wow, dieta czokoszokowa to tylko 30 obiadów za 100zł
@aniagaska: Sam fakt że pisze się o takich rzeczach świadczy o tym że jako społeczeństwo doszliśmy w bardzo dziwne miejsce.
@mocoloco: albo fakt że ktoś o tym pisze w ten sposób oznacza że nauczony jest stawiania się w roli ofiary w każdym elemencie życia, ja często gotuję ale jakoś nigdy nie myślałem że jest to upokarzające
Dobrze wiedzieć.