Nie wiem jak nieruchomości, ale kuzyniak zrezygnował z pracy w Londynie za 4x hajsu nawet już przez same korki. Żeby dojechać do pracy i zrobić inspekcję służbowym autem drogę, którą pokonałby pieszo w 8 minut to stał w korku 4h, bo w aucie miał sprzęt, itp. a i tak nie miałby gdzie zaparkować. Po miesiącu takiego życia wrócił na pipidówkę w Bristolu na szczęcie nie spalił wcześniej mostów za sobą i wrócił Pokaż całość