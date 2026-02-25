8-latek pogryziony przez psa. Horror w Gdyni
Do dramatycznego zdarzenia doszło w Gdyni, gdzie pies pogryzł ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Wejherowie.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Do dramatycznego zdarzenia doszło w Gdyni, gdzie pies pogryzł ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Wejherowie.Bobito
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (23)
najlepsze
Obrzydliwi ludzie, hatfu
@KusanagiNoTsurugi:
No musiał pieska czymś zdenerwować.
Pieski same z siebie nie atakują no i wyczuwają dobrych ludzi.
@WentylatorDoRozrzucaniaLuznychMysli: Wszystkie psy, bez wyjątku w przestrzeni publicznej powinny chodzić w kagańcu. To rozwiązałoby problem z tymi pogryzieniami w 95%. OC to przesada, ale mandacik 3k zł za brak kagańca zmieniłby sytuacje na lepszą.
Liczba osób pogryzionych przez psy to ok. 30 tys. rocznie.
Kierowcom co chwilę dowala się kary.
Psiarze praktycznie są bezkarni.