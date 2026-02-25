Rekordzista ze Śląska. Tyle zarobił lekarz na kontrakcie
Blisko 200 tys. zł zarobił jeden z lekarzy na kontrakcie w województwie śląskim. Rekordowe wynagrodzenia lekarzy na umowZaczarowanyLump
Wolny rynek ale za państwowe
Najsłynniejszy zlewacz polskiej reprezentacji "Lewy" z tego co pisali, to ponoć za przegranie mundialu zgarnął prawie milion
Dlaczego niby lekarze działają
Wprowadzić:
1) górny limit zarobków za godzinę, np. na poziomie 500zł za godzinę brutto, to jest bardzo dużo, przy założeniu standardowych 160 godzin pracy w miesiącu, to jest 80k miesięcznie.
2) Obowiązek wypracowania minimum 960 godzin w ramach kontraktu NFZ (czyli średnio 2 tyg na miesiąc), w okresie 10 lat od uzyskania specjalizacji, z czego przynajmniej 160 godzin na SOR, albo obowiązek zwrotu kosztu kształcenia do budżetu NFZ (co też zmusiłoby
A z tym lekarzem to jest taka sprawa, że mamy pewne bardzo wyspecjalizowane zabiegi do których zwyczajnie brakuje nam chirurgów. NFZ wycenia operacje różnie, niektóre są bardzo opłacalne, do niektórych wręcz szpital dopłaca (np cała laryngologia jeżeli jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym).
