To jest nic. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że 1 lekarz może pracować na wielu kontraktach jednocześnie i bardzo często to robi. Ten rekordzista popełnił błąd początkującego: zamiast 1 kontraktu powinien był wziąć 3 różne. Tak naprawdę nie wiemy ile lekarze zarabiają w rzeczywistości, bo wszystkie tego typu statystyki zakładają, że lekarz pracuję w jednym miejscu, a to jest bzdura. Na 100% są lekarze, którzy wyciągają nawet 400k zł/m.