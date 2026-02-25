W szpitalu straciła dziecko. "Jak można poronić na oczach lekarzy?!"
W sumie to co my szukamy przyczyn niskiej demografii wśród singli itp, jak nasza służba zdrowia tak traktuje kobiety które są już w ciąży. Nie ma co zwiększać ilości miejsc na kierunkach lekarskich bo jeszcze poziom świadczeń medycznych spadniePanieAreczku
73
@leffie: czyli prawdopodobnie lekarze postąpili prawidłowo, gdyby zrobili cesarkę na życzenie i np. by zmarła (1:6000- to NORMALNA OPERACJA BRZUSZNA) to byłoby, że partacze itd.
Normalnie, lekarz to nie bóg. P---------e.
Poroniłam już trzy razy — opowiada Monika
Co ciekawe: Poroniła w różnych szpitalach
Nie ma dziecka to moze wyciągnę kasę z kieszeni podatników 🤣
Robienie z takiej sttuacji afery to przegięcie
@PanieAreczku:
edukacja jest darmowa i obowiazkowa, ale ty z niej tez nie skorzystales...
Wolę się nie domyślać jak traktuje mężczyzn, którzy są już w ciąży.
- państwo i ZUS bardziej dba o przywileje emerytalne esbeków niż o zaspokojenie podstawowych potrzeb młodej matki i dziecka. Może niech esbecy rodzą nowych obywateli.
- politycy i państwo bardziej dbają o zyski deweloperuchów i bankieruchów niż
Moim skromnym zdaniem, to im większa konkurencja, tym poziom świadczenia usług rośnie.
Chsze nam powiedzieć, pokazać że jaśnie panią hrabinę stać ...i ma a hołota niech patrzy i zazdrości?