Ja bym bardzo chętnie przeczytala jaka jest statystyka ciaz straconych. Nic tylko czytam o niskiej dzietności, ale ten aspekt sie pomija. Wśród koleżanek 4 na 5 straciły swoje pierwsze ciaze, inne próbują juz któryś raz i sie nie udaje. Od lekarzy slysza, starać sie, skoro pani zachodzi to jest dobrze. Tylko co z tego ze zachodzą jak nie mija 3 tygodnie od testu i znowu poronienie. Oczywiście szukanie przyczyny na własną rękę, Pokaż całość