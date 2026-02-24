"Rośnie liczba bezrobotnych. GUS podał niepokojące dane"
"Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc. Miesiąc wcześniej było to 5,7 proc. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej"paramedix
Komentarze (87)
Nawet jak nie tworzy to sam na siebie zarabia. Taki np mikro zakład fryzjerski, szewc, czy inny ślusarz to przydatne usługi. One się nie muszą skalować.
Po pierwsze - zmiana o 0.3pkt procentowe to standard w okresie grudzień-styczeń. Polecam sprawdzić odczyty GUSu z lat poprzednich, bo to jest naturalny wzrost na przełomie roku, wartość ta też zmalała, jeżeli porównamy ja no z latami przed 2015 (0.6 pkt proc) czy 2008 (0.9 pkt proc)
W czerwcu zeszłego roku weszłh też zmiany w sposobie rejestracji bezrobotnych, Co się przyczyniło do skokowego
Ponadto we wszystkich krajach naszego regionu pojawił się podobny wzrost.
Fikcje masz w głowie, nie pamiętasz nawet tego co było 15 lat temu bo byłeś gówniarzem, a twierdzisz jak był