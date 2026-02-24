A mnie coraz bardziej zamiast kup zaczynają denerwować psiarze w sklepach. Mały pies na ręku to jeszcze, ale wchodzenie z psem wielkości owczarka niemieckiego to już patologia. Kiedyś pas można było zostawić przed sklep i nie było problemu. A szczyt to pies w McDonladzie albo czymś podobnym.