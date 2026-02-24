Odwilż odsłoniła polskie przebiśniegi. Wysyp kup na chodnikach oraz trawnikach.
Psie odchody NIE SĄ NAWOZEM jak uważają własciciele kundli. Wysoka zawartość azotu i fosforu zawarta w psim kale działa jak kwas na zieleń.MaxiuBaxiu
Jakby k---a ludzie, albo zakupy w spokoju, albo spacer i czas z psem XDD
Sprzątamy po sobie oraz po zwierzątkach!
Szanujmy siebie i innych no chyba że zamiast mózgu mamy chałwę.
To że masz jakieś ograniczenia, nałogi czy jesteś pieprzonym leniem nie znaczy że masz nie szanować rzeczy, obiektów wspólnych.