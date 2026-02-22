Nie wiem, może to kwestia szczęścia albo regionu gdzie mieszkam. Ja spory czas temu po latach zaniedbań musiałem w końcu zabrać się za "generalny remont" szczęki. Tuż obok miejsca zamieszkania mam prywatną przychodnię (4 gabinety) z kontaktem NFZ. Sukcesywnie chodziłem wizyta i zapis na kolejną. Czas oczekiwania od wizyty do wizyty średnio 6 tygodni. Po jakimś 1,5 roku usunięte lub wyleczone wszystko co trzeba, jedna proteza całkowita jedna częściowa. Wszystko w ramach Pokaż całość