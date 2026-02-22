Szokujące ceny u dentystów. Tyle kosztuje leczenie stomatologiczne w 2026 roku
Aż 44 proc. osób odłożyło wizytę u dentysty z powodu braku pieniędzy, 57 proc. było zaskoczonych wysokością rachunku, a 20 proc. usunęło ząb zamiast go leczyć, bo to było tańsze - wynika z najnowszego raportu "Uśmiech Pracownika 2025" Medicover Stomatologia.VoxClamantisInDeserto
46
@enterprize: Jedyne to że nie obciążają publicznego systemu.
@yannikto: To prawda, tak było. Pamiętam to xD Jeszcze niektórzy wtedy twierdzili, że tak musi być i to w sumie
@goombas-77: czyli w sumie nie jakoś mocno gorzej niż prywatnie.
Ale ogólnie stan Polskiej stomatologii to efekt rzadu obu partii.
Ogarnąć dentyste na NFZ to graniczyło z cudem dlatego wiele osób decyduje się tam iść prywatnie i o ile te wizyty nie były tanie to jako tako jeszcze dawało radę. Ale podatki dochodziły, inflacja wypłaty odchudzane przez podatki, cena wszystkiego rośnie przez podatki itp. itd. przez co jest coraz ciężej o flote na dentyste.