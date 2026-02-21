Argument z d--y, skoro taki byl podzial ról i jej trzeba teraz oddac za role ktorej jej "brakuje" czyli zrodla utrzymania

to jemu trzeba oplacic pomoc domowa ktora mu posprzata i ugotuje bo przeciez on taka czesc tego podzialu traci przy rozwodzie



a jesli on moze zmniejszyc prace zeby zajac sie domem to ona moze mniej zajmowac sie domem i isc do pracy, bedzie po rowno :P