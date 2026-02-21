Chciałeś domowej bogini? To nie płacz o alimenty
Prawnik opisał model: on robi karierę, ona zajmuje się domem. Po rozwodzie alimenty nie są karą, lecz efektem wcześniejszego podziału ról wpis wywołał burzę w sieci.Pan_od_Internetu
A intercyza nie ma nic do alimentów.
Żona pracuje, realizuje się życiowo, utrzymuje rodzinę, wraz z mężem, a on zajmuje się domem i dziećmi, całymi latami aż dorosną i pójdą na swoje. Po odchowaniu dzieci małżonka wraz ze swoim kapitałem intelektualnym i tym co zebrała na koncie może iść do młodszego kochanka.
Były mąż może iść do roboty.
Dla mnie taki scenariusz to bajka jakbym
to jemu trzeba oplacic pomoc domowa ktora mu posprzata i ugotuje bo przeciez on taka czesc tego podzialu traci przy rozwodzie
a jesli on moze zmniejszyc prace zeby zajac sie domem to ona moze mniej zajmowac sie domem i isc do pracy, bedzie po rowno :P
ona ma ogarniety dom a on pieniadze na pomoc domowa, taki mieli podzial obowiazkow i to sobie moga sami ogarnac, to juz wiemy
on teraz musi poswiecic dochod zeby uzupelnic jej czesc, ona moze pracowac jako pomoc domowa i zarobi tyle ile wprowadzala od siebie do zwiazku. A skoro podzial nie byl po rowno to jakos w zwiazku jej to
Wytlumaczysz tez przelozonemu pozniej czym sa różne plany lekcyjne,czeste infekcje ktore tlumacza twoja nieobecność, ciekawe w ktorej klasie przeluczysz ze jedno musi chyba zrezygnować z conajmniej pelnego etatu