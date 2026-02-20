ile aptek zamknięto za fałszowanie produktów? bo jak żadnej to ten komunikat gif to jak gif z memem

czemu nie wjechali do tych aptek jak do profesora chrisa i zabrali wszystko co możliwe tylko bezmyślnie przyglądają się i ostrzegają oszukanych.

jeszcze pozwolą poszkodowanym oddać do apteki sfałszowany produkt. to nie powinno tak wyglądać

gdy GIF w każdej aptece podejrzanej zrobił błyskawiczną kontrolę i ogarną faszywe produkty zabierająć wszystko co cenne nikt by Pokaż całość