Skandal w aptekach! Sfałszowały Octenisept w sprzedaży
Preparat był nielegalnie rozlewany bezpośrednio w aptekach i sprzedawany pacjentom jako pełnowartościowy lek - wynika z komunikatu GIF.kasia-nowak85
Komentarze (43)
najlepsze
@lenovo99: Żeby ci przypadkiem nie przyszło do głowy zwrócić produkt i co gorsza omijać te apteki z daleka ¯\(ツ)/¯
@lenovo99:
Polska. Piszą, że źle, ale nikomu włos z głowy nie spadnie.
@GeraltRedhammer: Nie przeczytałeś artykułu. Napisane jest, że etykieta była niemal identyczna, jak oryginalna, co jest złamaniem prawa. A jeśli chodzi o dzielenie leku, to napisali, że problemem jest to, że "dzielenie" leku w warunkach innych niż sterylne warunki producenta narusza bezpieczeństwo preparatu antyseptycznego a to bezpośrednie
czemu nie wjechali do tych aptek jak do profesora chrisa i zabrali wszystko co możliwe tylko bezmyślnie przyglądają się i ostrzegają oszukanych.
jeszcze pozwolą poszkodowanym oddać do apteki sfałszowany produkt. to nie powinno tak wyglądać
gdy GIF w każdej aptece podejrzanej zrobił błyskawiczną kontrolę i ogarną faszywe produkty zabierająć wszystko co cenne nikt by
@isiaczek: czytałeś artykuł, prawda? Prawda????
Za tych 25 buteleczek powinno się zamknąć 25 aptek! Oko za oko!