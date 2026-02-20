Sąd: brak gazu przy ruszaniu to błąd, który eliminuje kierowcę
Egzamin nie zdany dlatego że podczas "jazdy po łuku" egzaminowana operowała tylko sprzęgłem.hellfirehe
@ddf-ddt: Nie uczą nawet jak wiechać na rondo w sensie na pas wewnętrzny czy zewnętrzny ale głupi egzaminator będzie się wykłócał czy wskazówka obrotomierza przekroczyła oznaczenie 1000 obr/min. Zapomniał pewnie cymbał, że obrotomierz nie jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Czyli nie ma obowiązku patrzenia na ten wskaźnik ani postępowania według tego co on wskazuje. Idąc dalej,
Jaka jest zatem definicja odpowiedniego momentu w tym manewrze?
A to, że egzaminator się odwołał, świadczy tylko, ze to klasyczny przypadek człowieka-s-------a.
Jak ja zdawałem prawko jazdy, to jeden chłopak robił manewr ruszania pod górę bez bez wykorzystania hamulca ręcznego. Ale robił to tak sprawnie, że nawet ówczesne punto nie cofnęło się ani o centymetr. I tak musiał powtórzyć manewr z wykorzystaniem hamulca
@MokryBatmann: no licząc od budowy piramid to pewnie tak ale ja ruszałem puszczając sprzęgło już w golfie 3 jakieś 20 lat temu.
@jegertilbake: raczej c-----e szkoły
dobre szkoły uczą patrzenia w lusterka
Bo większość jeździ na czuja i wie czy się wyrobią czy nie w ruchu
Ale faktycznie nigdzie nie mówią że trzeba w tym celu cisnąć gaz, a współczesne samochody z wtryskiem paliwa w takiej sytuacji same sobie otwierają przepustnicę co jakimś tam podniesieniem obrotów skutkuje (w artykuke jest napisane że wzrosły ponad 1000rpm).
Swoją drogą fajne określenie "puszczenie sprzęgła", takie trochę potoczne - bo wiadomo o co chodzi, ale puszcza to
Ależ to będzie praw jazdy do cofnięcia. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@warsaw: Nie tylko wordy, szkoły jazdy też.
I później mamy takie sytuacje, że ktoś zdał prawko i na ekspresówce jedzie 70 km/h, bo szybciej się boi, a na dużym marketowym parkingu parkuje tak, że zachacza łącznie o 4 miejsca stanowiskowe, bo nie umie się zmieścić swoim SUVem
Bardziej bym się skupił jak kierowca zachowuje sie na drodze niz jak rusza na placu manerwowym, o ile nie szarpie i nie wkreca silnika na wysokie obroty.
@bogdan-sahara: Na automat w prawku jest kod 78, więc wytyczne do automatu są inne.
Daleko idące wnioski, że jeśli nie użyła pedału przyspieszenia to nie będzie go używać podczas poruszania się jadąc po drodze.
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CE2E4591C8