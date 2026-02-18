Cześć, Chciałem Wam przedstawić całkowicie darmową aplikację do zarządzania urlopami (składanie wniosków, akceptacja/odrzucanie, podgląd pozostałych dni, kalendarz firmy itd) oraz zarządzania grafikami pracy (bardzo rozbudowane - obsługuje zarówno prosty schemat jak dni robocze/nie robocze, ale również tryby pracy wielozmianowej, minimalne obłożenie np. min. 1 mechanik/1 elektryk na zmianę, czterobrygadówki itd). Grafiki mogą być publikowane, wysyłane pracownikom, eksportowane itd. Dostępne darmowe aplikacje na iOS i Android - można przez nie składać wnioski, podejrzeć swoje urlopy, grafik itd. Manager dostaje push notyfikacje i może akceptować/odrzucać wnioski.

Aplikacja powstała ponieważ pracowałem w kilku firmach, w których wciąż zarządzanie urlopami odbywało się przez excela, trzeba było się pytać, ile urlopu mi zostało itd. Dzięki OffDesk.pl to wszystko można zrobić szybciej, bezpieczniej i całkowicie za darmo.



Aplikacja jest dostępna jako webówka: https://offdesk.pl oraz w sklepach Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.offdesk.app oraz App Store: https://apps.apple.com/us/app/offdesk/id6758938982



Dodatkowo jest dostępne API i webhooki, więc można spiąć swój system + Zapier i powiadomienia np. na Slacku lub Teamsach (tfu).



Będę wdzięczny za opinie :)