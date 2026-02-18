Wchodzą w życie nowe ograniczenia wypłat gotówki z bankomatów.
Coraz bardziej restrykcyjne stają się ograniczenia w obrocie gotówką w całej UE. Bo po co Ci gotówka?severh
Chwytliwy tytuł sugerujący co innego. ZAKOP.
Jak wypłacisz gotówkę w kilku transakcjach, to dostaną więcej z prowizji. Euronet słynie z kombinowania.
Youtuber z Czech co jakiś czas publikuje nagrania z praktykami ATMów, głównie Euronet.
https://www.youtube.com/watch?v=Ga8drZbLi-s
Jak przyjdzie ci powazny kryzys to waluta szybko zmieni sie z papierkow z liczbami na jedzenie w puszkach, wodę butelkowana, paliwo i inne rzeczy zapewniajace przetrwanie bezpośrednio.
Pieniadz to tylko umowny nosnik wartości dla ulatwiania wymiany. Jak ta wiara zostanie zburzona to jego wartość tez, niezaleznie od formy w
Bo wysyla do Banku komunikat ze nie zaplaciles im tam 350zl za cos tam.
Termin nie zostal tobie wyslany, nie dostales upomienia tylko na portalu ZUS informacja.
Termin zaplaty jest ZA 3 dni, wiec ZUS zaklada ze za 14 dni bank zajmie Ci konto wiec wysyla komuniakt do banku juz dzis.
Twoje konto
No ale na szczęście z planetcash ciągle można wyciągnąć 4000. Ciekawe do kiedy się utrzyma.
To nie jest tak ze przyjedzie sobie ukrainiec i wplaci 2 mln dolarow w gotowce i zrobi przelew na panamskie konto, przeciez wiadomo skad ta kasa pochodzi i napewno nie z legalnego zrodla
Nie będziesz miał NIC
I BĘDZIESZ (((szczęśliwy)))