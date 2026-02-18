Sprzedałem samochód za gotówkę w kwocie 30 tys. zł i udałem się do banku, aby wpłacić środki na konto. Ku mojemu zaskoczeniu poinformowano mnie, że w ramach „standardowych procedur” muszę przedstawić umowę sprzedaży w celu udowodnienia pochodzenia pieniędzy, jak bym jakiś Watykan obrabował. Wkrótce zapewne sama transakcja gotówkowa będzie wymagała nie tylko dokumentacji, lecz także pisemnego raportu, uzasadnienia motywacji oraz obowiązkowej samokrytyki.