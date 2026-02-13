Tak chciał ukarać kierowcę ciężarówki. To mogło się skończyć katastrofą!
Skrajna głupota kierowcy osobowego renault na autostradzie A4 w okolicach Góry Świętej Anny. Nagłe wyhamowanie ciężarówki nagrała kamera w kabinie naszego widza.tomek-hall
- 85
Wyhamować kogoś na autostradzie do zera, bo takie pawiany jak ty będą bawić się w "szeryfów"? Będziesz pisał o zatrzymaniu obywatelskim...ta sytuacja z filmu to zwykły bandytyzm drogowy i tyle. Policja nie hamuje w tak perfidny sposób przed innymi użytkownikami drogi nawet jak zatrzymuje do kontroli lub przy wykroczeniu ty tępaku.
Wyprzedzanie tam przez zestaw który ciśnie 7-8-9 dych to nic niezwykłego. Zakazu ogólnego nie ma jeżeli różnica prędkości jest znaczna a znaku zakazu który bezwzględnie zabrania wyprzedzania dla dużych też brak. Zanim zaczniecie p-------ć swoje mądrości to sprawdź jeden z drugim o czym gadasz
Ale i tak znajdą się tacy, co bronią idioty w osobówce. Jak się nie podoba wyprzedzanie przez ciężarówkę, to nagrać i wysłać na policję, a nie samosądy.
@Krafti: Nadepnąłby, bo to nie jest świadoma decyzja, wystarczy 5 sek szukania, aby dostać masę filmów/artykułów jak działa ciało migdałowate, ile trzeba czasu na świadomą decyzję itp., ale wiadomo wykop wie swoje.
Pierwsza sprawa - samosąd. Bardzo śliskie granice i różna ocena skali "rekompensaty". Załóżmy, że pojedziesz rowerem po chodniku a nie wolno Ci i uderzysz dziecko. Czy chciałbyś aby w tym momencie odbył się samosąd? Powiesz, że nie. A gdyby to było moje dziecko to leżał byś już w szpitalu gdybyśmy mieli samosąd bo akurat ta kwestia może być dla
Było lekko przyhamować i wystarczy. Debil z osobówki skończyłby w najgorszym razie na cmentarzu, a w najlepszym na wózku.
A tir? Podrapany zderzak.