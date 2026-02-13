Uszkodzili 30 skrytek w paczkomacie, nic nie zabrali bo wszystkie były puste
Zniszczenia szacowane są nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za kradzież z włamaniem grozi nawet 10 lat więzienia.speedy911
Innym razem wycięli mi "katalizator", ale o to nawet już nie byłem zły, chciałbym zobaczyć ich minę jak zanieśli na skup strumienicę wartą 100 zł xD
Włamanie nie działa tak, że wyłamiesz komuś łomem drzwi wejściowe do
Jak ja tych złodziejskich mend nienawidzę
