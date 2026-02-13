Gdańsk: 17-letni Estończyk okradał paczkomaty
17-latek z Estonii został zatrzymany przez policjantów, gdy sforsował kolejne zamki. Na widok mundurowych rzucił się do ucieczki, ale szybko go zatrzymano. Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz dwa zarzuty usiłowania tego przestępstwa. Za tego typu czyn grozi kara do 10 lat.fabek
Ich tam 25% czyli co czwarty średnio to ruski często bezpaństwowiec bez obywatelstwa.
Im tam dobrze,obywatelstwa może nie mają ale prawa jak najbardziej,choćby prawo do podróżowania czego inni ruscy nie mają.