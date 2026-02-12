Retro Konfitura
Protoplasta konfitury z 98 roku, stoję na chodniku i co mi pan zrobisz?straszny_cham
16
Trzeba podziękować policji za skuteczną edukację kierowców!
Coś takiego mogła powiedzieć tylko osoba która nie żyła w latach dziewięćdziesiątych. Każdy dzień targowy w każdym mieście czy wiosce sprawiał że sceny które mają miejsce przy łódzkiej giełdzie wydają się szczytem cywilizacji człowieka.
@terenn:
Noo to co w 1998 było nowe dzisiaj jest już stare ¯\(ツ)/¯
Ktoś wie, czy wrócili?
ciekawe czy sam nigdy na czerwonym nie przechodził, nie po pasach itp czy taki szeryfek prawilniak tylko w stosunku do innych