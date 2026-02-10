Walentynkowa dyskryminacja mężczyzn w publicznym szpitalu w Poznaniu
W dniach 12-14 lutego Szpital zaprasza na Walentynkowe Dni Kobiet trzydniowe wydarzenie łączące działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców z inicjatywami wspierającymi rozwój kobiet pracujących w medycyniekrolkolow
Komentarze (17)
Możecie sami sprawdzić:
https://www.facebook.com/SzpitalMiejskiJozefaStrusiaSzwajcarskaPoznan/posts/pfbid0NBTKyy47YTvSDrumMZY5V8S1w664iSDkM7aY7kTbcwM4UmRfRw3fqQXKJ4H2GY7El
Gdyby nie ci wredni, wredni, wredni mężczyźni, którzy to pewnie "celowo o tym mówili, bo kreowali się resentymenetem wobec kobiet, a nie zależało im naprawdę na problemie!!one!one!", to by tego nie było.
Nie, Movebmer nie dyskryminuje kobiet, jak i ogólne akcje zachęcające do profilaktyki typowo kobiecych chorób nie dyskryminuje mężczyzn.
Dyskryminuje adresowanie problemów jednej płci przy jednoczenym olewaniu problemów drugiej.