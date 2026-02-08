TAJEMNICA HANDLOWA NIE ISTNIEJE
Kompletnie nic nie zapamiętuje. Wszystko przy każdej fakturze trzeba wpisać ręcznie od nowa.
Jest to decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168/81). Treść jest dostępna w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej: Decyzja derogacyjna
Zaczyna o inwigilacji i jak tego nienawidzi... Jakiej kurna inwigilacji? Boi się, że urzędnicy będą mieli łatwiejszy (bo dostęp od zawsze mieli) dostęp do nieprawidłowych transakcji, wałków i doliczania do kosztów czegoś co nie powinno być doliczone???
Wszędzie w dużych firmach gdzie wprowadzają elektroniczny obieg dokumentów finansowych...
@kwanty: No ja go uwielbiałem za tech weeka na greenscrenie, bo był napisany scenariusz, było dowcipnie i było technologicznie,
- urzędnicy NIE mieli tak łatwego i NIEZIDENTYFIKOWANEGO dostępu do danych firmy nigdy. Nawet po JPK.
- NIE chodzi tylko o transakcje nieprawidłowe czy nielegalne. Chodzi o wszystkie.
- KSeF to są wyższe koszty a nie niższe.
- KSeF to wyższe i globalne zagrożenia bezpieczeństwa.
- próbujesz utożsamić krytyków z przestępcami.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-amerykanskie-sluzby-przegladaja-faktury-Prawda-o-zabezpieczeniach-KSeF-9078679.html
XD Nie służy inwigilacji, bo rząd tak mówi, a jak tak mówi to tak jest. I żadnej polemiki w tym pseudo artykule, tylko rządowa propaganda.