Ekspres do kawy został kupiony na święta jako prezent dla teściów. Sprzęt był drogi, składali się na niego też inni członkowie rodziny. Problem w tym, że od początku nie działał i nie zrobił ani jednej kawy.

Pierwsza reklamacja RTV Euro AGD, Galeria Plaza Rzeszów

Zgłosiliśmy reklamację w sklepie stacjonarnym. Na miejscu kierownik sklepu wprowadził nas w błąd, mówiąc, że skoro ekspres został otwarty i „używany” (mimo że realnie nie zrobił żadnej kawy), to zwrot za zakup online może zostać pomniejszony. Później potwierdziłem w innym sklepie Euro oraz u prawnika, że była to nieprawdziwa informacja.

Ekspres został przekazany do sklepu w fabrycznej folii zabezpieczającej. Na miejscu pracownica wyjęła urządzenie, żeby zrobić zdjęcia, po czym sprzęt trafił do serwisu.

Serwis:• potwierdził wadę fabryczną,• w „nowym” ekspresie wymienił 4 części,• w protokole wpisał, że urządzenie było nieprawidłowo zabezpieczone do transportu.



Po powrocie z reklamacji ekspres był porysowany. Czyli: nie działał od początku, a wrócił dodatkowo uszkodzony mechanicznie.

Druga reklamacja

Złożyłem kolejną reklamację. I znowu problem, pracownik nie zgodził się na wymianę ani odstąpienie od umowy, powołując się na „nadmierność kosztów” oraz procedurę odszkodowawczą, zamiast właściwą procedurę reklamacyjną z tytułu niezgodności towaru z umową. Na maila odpisałem od razu.

Infolinia i „eskalacja”

Zadzwoniłem na infolinię: • dzień 1: „postąpił Pan prawidłowo, system jeszcze to procesuje”, • dzień 2: dokładnie ta sama odpowiedź, • dzień 3: informacja, że najlepiej napisać przez formularz kontaktowy na stronie.Napisałem.Minął prawie tydzień i nie ma żadnej odpowiedzi. Poprosiłem o eskalację. Usłyszałem, że jedyne co mogą zrobić, to wysłać monit, żeby przełożony się ze mną skontaktował, jeśli uzna to za zasadne.Oczywiście nikt się nie skontaktował.



Absurd całej sytuacji • ekspres nie działał od początku, • zamiast wymiany został porysowany w trakcie reklamacji, • mamy luty, a prezent świąteczny nie zrobił ani jednej kawy, • mam wykupione dodatkowe ubezpieczenie, które nic nie daje (działa dopiero po 2 latach albo przy uszkodzeniu z winy użytkownika), • składka jest płacona, sprzętu brak, nikt nie mówi o zwrocie kosztów.



Czy ktoś miał podobny problem i rozwiązał go pozytywnie?





Przed