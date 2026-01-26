Wzrost czynszów = niższa dzietność we wszystkich grupach wiekowych.
@Olek0808: bo ku*wa nie stać na wkład własny i nie ma zdolności. Serio, wykopki, macie 5 lat że takie debilne pytania zadajecie?
@Miniu30: W Singapurze to mieszka 8300 osób na km^2, podczas gdy w Polsce 123 osoby.
Jakby przyjęli polski model deweloperski, to by 2/3 populacji było bez dachu nad głową.
@dzem_z_rzodkiewki: no dobra, ale to że nie mamy nowych dopłat do deweloperów i ceny nie wzrosły, to zasługa tylko Polski2050, PO z PSL, chyba 5 razy pod nowymi nazwami próbowali to przepychać xD
A praktycznie na piramidzie demograficznej jesteśmy już daleko za 1/2 więc za dwa pokolenia roczniki będą 1/8
@guilmonn: Dałem plusa ale imigranci zrównują wg badań TFR w dwa pokolenia. Reszta to wiadomo ale kraj będzie wyglądał jak widmo
Wg mnie będą programy gdzie kobiety które zajmą się na pełen etat wielkimi rodzinami będą po prostu bogate i żyły w dostatku do końca życia - wybieraj - piątka dzieci i pomoc państwa czy zwykły etat i praca do 70 roku życia.
Dlaczego tak nie jest? Przejadanie pieniedzy z:
elektrowni atomowej
górnicy
Politycy ze swoimi dopłatami
@NieWiemWiecSieWypowiem:
xD
No shiet, to chyba analitycy z rządu takie odkrywcze badania prowadzą.
Z dowodu anegdotycznego mogę powiedzieć ze wszyscy moi znajomi którzy dostali mieszkanie od rodziców mają już dzieci
Jestem kapitalistą i uważam że trzeba go chronić przed feudalizmem, bo to tak jakby życie każdego z nas było zaplanowane, wysterowane przez korporacje,