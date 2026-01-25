Właściciele mieszkań i domów będą musieli składać specjalną deklarację, jak korzystają z nieruchomości
korzystają z nieruchomości. Rząd pracuje nad projektem ustawy, która wprowadzi centralną ewidencję lokali. Właściciele mieszkań i domów będą musieli deklarować, w jaki sposób wykorzystują nieruchomość. W ten sposób rząd chce walczyć z pustostanami. Nie wykluczone, że w przyszłości pustostany zostanąKapitanTorpedal
Komentarze (128)
Tu się całkowicie zgadzam. Nie może być tak, że nie tylko nie mogę takiej osoby wywalić ale nie mogę również również jej odciąć mediów a więc to ja z własnej kieszeni muszę za nie płacić.
Państwo polskie w tej sytuacji zamieniło się z chujem na głowy.
Drugi scenariusz. Boję się, że najemca przestanie płacić, więc nie wynajmuję. Lokal czeka aż dziecko się do niego za kilka lat przeprowadzi. Też mam płacić? Może niech
@LudzieToDebile: tak. Albo sprzedać (najlepiej funduszowi, zagranicznemu), wtedy będzie dobrze ;) (sarkazm)
@LudzieToDebile: Podpisujesz umowę na media i mówisz, że nocujesz sobie w lokalu raz na jakiś czas i elo.
A tak na serio, to kolejny urząd, gdzie obsadzi się kolegów, da robotę 150 członkom partii, przytuli 500 milionów jako budżet dla nowego urzędu. Ha tfu!
Bo to powinno iść w dwie strony. Miasto powinno moc nałożyć podatki na pustostany ale w zamian właściciel powinien móc wyrzucić niepłacących lokatorów. A nie że jak zwykle obciążenia ma pokrywać obywatel a państwo ma wszytko w dupie.
Trzy miesiące braku zapłaty kwoty najmu niech skutkuje tym, że wynajmujący może wykonać natychmiastową eksmisje (nawet na bruk).
Problem 50% pustostanów rozwiąże się w przeciagu miesiąca.
Najpierw podatek katastralny. Dokładnie jak w raju wykopków czyli USA gdzie przyjeżdza szeryf. Ale to są drogie usługi i betonowy książe stanowi oddaje większość dochodu. Tak jak w Texasie. Tu temacik o opodatkowaniu https://www.reddit.com/r/Landlord/comments/1jhe494/landlordustx_anyone_else_live_somewhere/
Chyba nie myślałeś, że państwo za darmo będzie chronić własności nieroba w postaci czynszojada przez którego upada demografia, bo nikt u tego chwasta dziecka nie zrobi, co? Jak będą takie podatki, żeby mieszkanie się zwróciło co
oczywiscie jak ktos chce uregulowac rynek jak na zachodzie, to krzycza "komunizm" xDDD
splacanie kredytow partyjniakow i kawiorowej lewicy z czyjejs wyplaty (najlepiej w calosci, w koncu b0lacy nie sa pazerni) to nie komunizm xDDD to "redystrybucja dóbr od mniej zdolnych do bardziej zdolnych, "przedsiebiorczych" lub majetnych xDDD"