Stany Zjednoczone opuszczają Światową Organizację Zdrowia.
Jedyny kraj na Ziemi, który to zrobił, swoją drogą. Dosłownie każdy na planecie (z wyjątkiem Tajwanu blokowanego przez Chiny) jest w jakimś stopniu członkiem WHO nawet Korea Północna.SaintWykopek
Jaka jest niby korzyść z WHO? Jakiś komunistyczny pomiot z trzeciego świata rządzi organizacją która jest h-j wie do czego potrzebna.
Ten koleś to Bruce Aylward kanadyjski lekarz. Kanada się kłania komuchom z Chin więc ja się nie dziwię Trumpowi.
Nawet jest wzmianka o tym incydencie na Wiki.
WHO, ONZ kto by się tam przejmował co jest co...
@tomasz-aleksander-barania: a o ciovdzie?
@ragnarok-asgartus:
1. "Nielubiane" piszemy łącznie.
2. W polityce chodzi o to, żeby się z tymi nielubianymi dogadywać. Nie można się zachowywać jak wiecznie naburmuszona, rozkapryszona primadonna, bo prędzej czy później teatr wymieni ją na taką mniej konfliktową.
Nie no, to straszne - 550 przypadków w rejonie wielkości województwa. To już epidemia, a jutro pandemia.