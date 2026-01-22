Górnictwo węgla kamiennego w pierwszych III kwartałach 2025 r. odnotowało 6 mld straty, w 2024 r. w analogicznym okresie było 9 mld straty. Takie wyniki nie mogą być jednak przeszkodą do świętowania i tegoroczna Barbórka była znowu rekordowa średnia płaca w górnictwie przekroczyła 21 tysi brutto.