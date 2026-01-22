Idę do szpitala, ze skierowaniem do przyjęcia na badanie, na oddział neurologii. W sekretariacie mówią, że tak to oni nie przyjmują, trzeba iść na SOR i tam lekarz wyśle na oddział lub wyznaczy termin. Idę kolejnego dnia, bo wiem, że to będzie trwało. Najpierw czekanie na lekarza, potem badanie krwi. Czekanie kolejne 2 godziny na wyniki. Są wyniki, czekanie 3 godziny na neurologa. Przychodzi neurolog bada, dostaje do ręki skierowanie i mówi; Pokaż całość