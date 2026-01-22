Nie lecz się w ciemno. Darmowy pakiet badań NFZ dla każdego pacjenta jak go odeb
Artykuł z strony konopnej, ale z badan może skorzystać każdy. NFZ uruchomił program profilaktyczny dla wszystkich osób powyżej 20. roku życia. To nie jest tylko podstawowa morfologia to solidny pakiet diagnostyczny, który pozwala wykryć zagrożenia, o których możesz nie mieć pojęcia.Dyspenseria
@werfogd: cały ten pakiet badań załatwiasz pobraniem krwi i ewentualnie próbkami moczu i kału. W swojej przychodni poz, nie trwa to godzinami i nie jest się poniewieranym.
xD
Najpierw nie moge się dodzownić, a jak już przyszedłem i odczekałem swoje w kolejce - to po wejściu do gabinetu, lekarz mi powiedział że dzisiaj nie ma pielęgniarki co to ogarnia.
Żadna zatem nowość.
@sylwke3100: zastąpił, bo nie ma już 40+ tylko Moje Zdrowie, rozszerzone do 20+