Zoperowali nie tę osobę. Teraz panią Ewę czeka kolejny zabieg
Ewa Pasik w szpitalu w Radomiu usłyszała, że ma tętniaka aorty piersiowej i musi przejść pilną operację w Warszawie. Lekarze ostrzegli, że może nie przeżyć samego transportu.starnak
Komentarze (20)
najlepsze
Czyli gdyby nie media dalej wszyscy mieliby wywalone? ... Ech...
@techninja: Tak, a o co chodzi? ¯\(ツ)/¯
Oj tam oj tam... Ludzie miesiącami czekają na operację, a ta dostała ją w gratisie... za 20 lat będzie jak znalazł.
Zamiast się cieszyć to się oburza... Ludziom to nigdy nie dogodzisz... ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@ty_O:
W mojej karcie pacjenta napisali, że Lublinie przeszedłem badanie łechtaczki.
No bywa, człowiek może wszystko złapać, rzeżączkę, łechtaczkę, co tam teraz w sezonie akurat jest.
Tylko ja nigdy nie byłem w Lublinie!
Ale przed operacją czy po?
Mimo starań lekarzy pacjentka przeżyła.