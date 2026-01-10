Nie będzie tanio - energia z farm wiatrowych sprzedana na aukcji po 470-490zł
Nie będzie tanio - "tania" energia z farm wiatrowych sprzedana na aukcji po 470-490zł / MWh
- 83
Komentarze:
To jest 25-letni kontrakt różnicowy. Oni będą sprzedawać na rynku po cenie rynkowej, jeżeli sprzedadzą za więcej to nadwyżkę zwracają państwu, jeżeli sprzedadzą za mniej to państwo im dopłaca różnicę. W tak długim kontrakcie zapewne jest renegocjacja
A z tych wykresów nie wynika przypadkiem, że w Polsce mamy po prostu za mało energii? Gdy zapotrzebowanie się zwiększa to zwiększa się też cena (i to aż o 300%).
Wychodzi że nie jest ważne skąd mamy prąd tylko, że mamy go za mało.
A za chwilę centra obliczeniowe AI wejdą na pełnej k----e. W USA niektóre centra danych już kupowały turbiny i wytwarzały z nich prąd na własny użytek bo
@bleblebator: Sprzedana - czyli wytworzona i dostarczona.
Aktualne ceny prądu na rok 2026 to ok. 495 zł/MWh, czy dzięki tym wiatrakom będzie taniej to zostawiam do oceny tobie.
A prąd z morskich wiatraków, oczywiście jak będzie wiało, będzie nas kosztował prawie 500 zł/MWh plus inflacja przez następne 15 lat.
Niby to niestabilne oze powinno być tanie ale wychodzi jakoś cholernie drogo.
Ten prąd to będzie najdroższy prąd w Europie.
To samo z wiatrakami. Jak wiele halny to spoko
Energia z wiatru jest najtańsza a farma wiatrowa potrzebuje GWARANCJI że po budowie (normalnie to my płacimy za budowe) nasz kraj ich nie wyroocha i nie odpali innych źródeł tak że nikt tego prądu nie kupi
@dzem_z_rzodkiewki: @mnj18 @ossprime fotowoltaika też im się nie opłaca skoro mają 50% większe nasłonecznienie niż w Polsce?
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: przestać pisać dopóki nie podasz na to dowodu. Każda analiza stwierdza że turbiny wiatrowe są NAJTAŃSZYM źródłem.
Jakbyś mógł odłączyć sobie internet i sprawić że nie będziemy się zacofywać w rozwoju to byłbym wdzięczny