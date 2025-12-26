Przeciez oni te wiatraki stawiają po to żeby wiecej zarabiac a nie po to by ludzie mieli tanszy prąd.

Nie po to kulczyk budował autostrade zeby ludzie tanio jezdzili tylko zeby na niej kosic miliardy.

Państwo bierze takich lobbystow ktorzy ich korumpują robia inwestycje narodową zeby później kroic obywateli odgórnie z mocy prawa.

To jest bandyctwo w czystej postaci