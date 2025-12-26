Znamy ceny prądu z wiatraków na morzu. Nie będzie tanio
Czyli absurd OZE. Może i drogo kosztuje budowa ale za to będziesz miał też drogi prądpangkor
Komentarze (127)
A jak przypadkiem staje się zbyt tania to należy urzędowo zawyżać ceny, żeby była droga i żeby ta tania energia opłacała się producentom.
Przecież to proste.
@Petururururu: Nie musisz mnie bardziej przekonywać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Petururururu: A uwzględnił w kosztach konieczność zdublowania mocy wytwórczych np. za pomocą elektrowni gazowych na wypadek gdy wiatr przestanie wiać?
@ortalionowy: Każda energia stała się towarem luksusowym - rachunki za prąd, za ogrzewanie, za paliwo. Jak mieszkasz we Włoschech czy Hiszpanii, to jeszcze nie ma dramatu, bo temperatury tak mocno nie spadają. A północne kraje będą coraz bardziej w dupie. Na szczęście boharterko wesprą dzięki temu biznesy znajomych i krewnych.
@ortalionowy: JAKBY KOMUNISCI TRAFILI NA SAHARĘ TO PO 20 LATACH ZABRAKŁOBY PIASKU jak sie kiedys mowilo
Nie po to kulczyk budował autostrade zeby ludzie tanio jezdzili tylko zeby na niej kosic miliardy.
Państwo bierze takich lobbystow ktorzy ich korumpują robia inwestycje narodową zeby później kroic obywateli odgórnie z mocy prawa.
To jest bandyctwo w czystej postaci
@krzysztof-marcin: Właśnie. W 2016 PiS postanowił, że zlikwiduje rozwój wiatraków "lądowych", bo jak to ujął PiSowski wiceminister środowiska, te wiatraki to ekologizm - bliska nazizmowi ideologia walki z Bogiem. Na pocieszkę obiecali, że będą wiatraki offshore. C..j tam, że są 2 razy droższe niż wiatraki lądowe. I c..j że przez 8 lat nic nie wybudowali.
Podatnicy dopłacają do budowy wiatraków w opłatach starych, za utrzymywanie elektrowni gazowych w przestoju na zapas, jak i za tych co nie płacą za prąd bo za "biedni" bo trzeba wyrównać straty firmom bo za mało rekordowo zarobiły.¯\(ツ)/¯
Tylko uczciwi, z klasy średniej i jeszcze pracujący utrzymują ten eko-cyrk.
Masz mieć 20% energii z OZE to stawiasz jeden wiatrak i udajesz że to nim zasilasz, masz mieć 50% to stawiasz 3 wiatraki.
I fikcja się kręci, tylko potem się ludzie dziwią dlaczego zielone Chiny tyle CO2 wyemitowały i tyle węgla spaliły.
Aktualnie cena energii w przemyśle ciężkim to 25% ale już wiadomo że podatek od emisji CO2 wzrośnie na tyle że będzie to 75%.
Coraz więcej energii z OZE, żarówki energooszczędne, sprzęty RTV AGD z coraz wyższą klasy AAAAA ++++++ i chvj wie co jeszcze, a rachunki coraz wyższe.
W tym kraju z kartonu możemy mieć nawet 10 elektrowni atomowych plus całe morze zaiebane wiatrakami, a i tak będziemy płacić krocie.