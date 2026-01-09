Słychać strzały, wszystko jak na dłoni.
- koleś wyjął b--ń, gdy ta ruszyła do przodu, choć fakt, miał rękę na kaburze (ale to rutynowa procedura dla funkcjonariuszy w USA)
- z tym prawem do stania przed autem to zaledwie "regulamin" (policy), a nie prawo jako takie (state law czy federal law)
- z tym prawem do strzelania to również część "regulamin" (policy), a nie prawo (state law czy federal
To przedstawiciel prawa ma byc tym myslącym na interwencji.
- widział ułożenie kół
- ona go wyminęła
- wcale go nie uderzyła
Ten filmik jedynie dowodzi dalszej niekompetencji tego typa, który trzyma j----y telefon w dłoni gdzie w drugiej ręce trzyma pistolet. Do tego jest ewidentnie na nią w-------y co tylko potwierdza że szuka wymówki żeby ją o-----ć.
Ale dalej wierz sobie w bajki o tym że go chciała przejechać
W dodatku zobacz sobie bałwanie na kierowcę i w którą stronę kręci
To jest nagranie z telefonu który trzymał w ręce.
Dlatego na końcu jest taki ruch.
Babka była głupia czy pod wpływem? ze bedac rodowitą amerynkana zachowała się jak kacap z 2 promilami w wydychanym.
pozostałych mogą 'zatrzymać' w ograniczonym zakresie
według tego co @Rst00 niżej
Babka nie musiała umierać przez głupotę, ale ameryczka jest jaka jest. Tego psa najbardziej szkoda i dzieciaka
1. ICE prowadziło w tym rejonie działania
2. Babka jeździła i ostrzegała mieszkańców, który potencjalnie łamali prawo i ostrzegała ich że w okolicy jest ICE
3. Babka celowo i z premedytacją utrudniała służbom działania poprzez blokowanie drogi
4. Jak funkcjonariusz do niej wyszedł i wydał jej polecenie żeby wysiadła to nagle chciała uciec, potrąciła innego funkcjonariusza
@Rst00: nie chce tego bronić, ale imho nie ma tu podstaw do zastrzelenia jej. A ponieważ nawet w usa mają takie przestępstwo jak nadużycie siły przez policjanta, to typek dostanie wyrok, tak samo zresztą jak ten od florydy
@Rst00: Warto dodać, że w Minnesocie jest aktualnie afera z wyłudzaniem środków publicznych przez emigrantów z Somalii. W którą byli zaangażowani demokraci. Kandydat na wiceprezydenta, w poprzednich wyborach, Tim Walz jest gubernatorem tego stanu.